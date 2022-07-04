ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 10 اذار/ مارس الماضي مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن ICE.

ووفقا لبيانات بورصة لندن فقد صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7.4% إلى 1715 دولار لكل ألف متر.

وفي مطلع اذار/ مارس 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا 4 مرات متتالية مستويات تاريخية، وجاء ذلك بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، ففي 7 مارس الماضي سجلت أسعار الغاز 2560.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعقب ذلك تراجعت الأسعار وفي 6 حزيران/ يونيو 2022، لأول مرة في 3 أشهر، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

ومنذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، عادت أسعار الغاز في أوروبا للارتفاع مرة أخرى في ظل انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، بسبب عراقيل نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية