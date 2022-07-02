السيد صفي الدين: لعدم تاجيل البحث عن حلول لازمات لبنان بسبب الاستحقاقات

دعا رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الى عدم تاجيل البحث عن حلول لازمات لبنان بسبب الاستحقاقات.

وخلال الحفل التابيني الذي اقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة احمد المصري – ابو اسلام اكد السيد صفي الدين انه ليس امام المسؤولين اللبنانيين وقت لتضييعه وان ان الرهان على الخارج في مسار الحل هو رهان فاشل لان السياسات الخارجية السابقة تجاه لبنان ادت الى الانهيار، وشدد السيد صفي الدين على وقوف حزب الله بشكل دائم وبكل الامكانات الى جانب المواطنين في مواجهة الضائقة المعيشية .

المصدر: قناة المنار