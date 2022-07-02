سانا : وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 13:36
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سانا : وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية
منذ 2 ساعة
2 July، 2022
حسين أمير عبد اللهيان
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