مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات في الخرطوم

قُتل سبعة متظاهرين، أمس الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، خلال احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين، مطالبين بإنهاء نظام الحكم العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان.

ويُشار إلى أنه يتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريبًا ضد الحكم العسكري، إلا أنه أمس الخميس شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل سبعة متظاهرين على أيدي قوات الأمن السودانية، فيما أُصيب خمسة بينهم على الأقل برصاص مباشر في الصدر والرأس والظهر، وأحدهم قاصر.

وقالت اللجنة: “يرتفع عدد الضحايا الكلي منذ بدء الاحتجاجات إلى 110”.

وندّدت إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى.

جدير ذكره أنه تظاهر الآلاف، أمس، مطالبين بإنهاء الحكم العسكري، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيّل للدموع، وكانت خدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد.42

المصدر: وكالات