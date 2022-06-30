لقاء ثان على نية التأليف الجمعة في بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2022 - 21:40

لقاء ثان على نية التأليف الجمعة في بعبدا

منذ 2 ساعة 30 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

على خط التأليف، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا الجمعة.

المصدر: قناة المنار

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