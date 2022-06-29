اجتماع في وزارة الاشغال والنقل لتنظيم تاكسي مطار بيروت

عُقد في وزارة الأشغال العامة والنقل اجتماعٌ لوضعِ اللبنةِ الأولى لعمليةِ تنظيمِ تاكسي مطارِ بيروتَ الدولي بمشاركةِ وزيرِ السياحة وليد نصار والمديرِ العام للطيران المدني فادي الحسن واتحاداتِ نقابات النقل البري.

وعقبَ اللقاء، أشار وزيرُ الأشغالِ العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أنّه يَجري العملُ على تثبيتِ تعرفةٍ لتاكسي المطار تراعي أسعارَ الدولارِ والمحروقات وقطعِ الغيار، فضلاً عن السعيِ لتنظيمِ عملِ تاكسي المطار بما يواكبُ الحركةَ السياحيةَ النشطةَ المرتقبة َهذا الصيف.

المصدر: قناة المنار