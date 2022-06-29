قوى الامن: مفرزة استقصاء بيروت اوقفت سارق دراجات آلية

صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التالي:

” في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة ضِمن مختلف مناطق العاصمة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 26-6-2022، من توقيف أحد المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آلية، ويُدعى:

ه. أ. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، ساعة يد ثمينة (رولكس)، خاتمين و/3/ أقراط، وهاتفَين خلوييَن.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام