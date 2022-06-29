لجنة الدفاع وضعت آلية عملها وتناقش الأربعاء مواضيع جوازات السفر

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور مقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب: علي عمار، علي عسيران، قاسم هاشم، الان عون، فادي كرم، محمد خواجة، جان طالوزيان، محمد يحيى، حسن عز الدين، أحمد الخير، ميشال المر، رائد برو وكريم كبارة.

الصمد

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الصمد: “عقدت لجنة الدفاع اليوم جلستها الاولى بعد الانتخابات النيابية وانتخابات اللجان، واتفقت على ما يأتي:

آلية عمل اللجنة، تحديد موعد اسبوعي لها بعد الاتفاق مع الامانة العامة للمجلس والمديرية العامة للجان، وخصوصا ان هناك نوابا اعضاء مشتركين في لجان الاشغال والمال والموازنة.

– اطلعت اللجنة على اعمال اللجان السابقة، وتوقفت عند اللجنة الفرعية السابقة لتحديث قانون البلديات، وأين توصلت في مناقشاتها السابقة، وتقرر متابعة هذا الملف والاتفاق على اعضاء اللجنة الفرعية الجديدة بعد انضمام نواب جدد الى اللجنة القديمة، مراعية تمثيل كل الكتل النيابية والاحزاب السياسية.

– واثارت اللجنة موضوع النفايات الذي سيشكل قنبلة متفجرة في المرحلة المقبلة اذا لم يعالج. وكذلك اثير موضوع العائدات البلدية من الصندوق البلدي المستقل، اضافة الى إصدار جوازات السفر.

وحددت جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 6/7/2022، على ان يحضرها وزراء الداخلية والبلديات والمال والاتصالات والمدير العام للأمن العام، للبحث في مواضيع: جوازات السفر، عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والنفايات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام