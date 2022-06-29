أول اجتماعات خلية الأزمة لمتابعة ملف الطحين

تعقد اليوم الاربعاء وزارات الاقتصاد الزراعة والداخلية أول إجتماعات خليّة الأزمة لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع كميات الطحين على الأفران.

وأوضح وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في حديث صحفي انه سيتمّ خلال اجتماع اليوم وضع آلية بين وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية لبدء الرقابة المشددة من قبل مخابرات الجيش وقوى الأمن يومياً على الأفران لكيفية استهلاك هذه الأفران للطحين المدعوم.

واللافت هذه المرة، بحسب سلام، أنّ الرقابة التي ستزاولها وزارة الإقتصاد ستكون بمؤازرة النيابة العامة.

المصدر: قناة المنار