انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في لبنان

انطلقت اليوم الاربعاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا القسم الثاني بكافة فروعها في لبنان، وتوزع الطلاب على مراكز الامتحانات وسط اجراءات أمنية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وفي النبطية، توزع الطلاب على 9 مراكز وسط اجراءات امنية لضمان سير الامتحانات، وقد بلغ عدد المرشحين 1940 طالبا وطالبة.

أما في الهرمل، فقد إنطلقت الامتحانات بفروعها الأربعة ضمن أجواءأمنية جيدة، وارتياح لدى الطلاب داخل المراكز، في حين سجل غياب 3 في المائة فقط.

من جهته، تفقد رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الجنوبي احمد صالح مركزي الامتحانات في مدرسة الاصلاح المختلطة والمدرسة الكويتية في صيدا، برفقة رئيسة دائرة التربية في المنطقة اماني شعبان، مسؤول الامتحانات ذيب فتوني، رئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد المكلف من قبل المدير العام لوزارة التربية ورئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر للاطلاع على سير عملية الامتحانات.

وفي صور والقضاء، انطلقت الامتحانات في أجواء هادئة في المراكز كافة، وسط تدابير أمنية مشددة.

كذلك، انطلقت إلامتحانات في محافظة بعلبك الهرمل ضمن أجواء تربوية هادئة، فتقدم 2728 مرشحا للفروع الأربعة، غاب منهم 48 طالبا، أي بلغت نسبة المشاركة 98.24 في المائة، وتوزع الطلاب على 19 مركزا، أي بزيادة 5 مراكز عن الاعوام السابقة، مع اعتماد مركزين جديدين في دير الأحمر وعرسال.

المصدر: قناة المنار