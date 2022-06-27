ألمانيا تعلن استعدادها تقاسم الغاز من منشآتها التخزينية مع دول الاتحاد الأوروبي

أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابيك عزم بلاده تقاسم الغاز الموجود في منشآتها مع الدول الأوروبية المجاورة.

وقال المسؤول الألماني قبل اجتماع لمجلس الطاقة الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين “سوق الغاز منظمة للغاية بالفعل على مستوى عموم أوروبا، لا يوجد بلد يمكنه التعامل مع أزمة الطاقة بمفرده”، مضيفاً “إذا كانت ألمانيا تعمل الآن على ملء مرافق التخزين الخاصة بها، فليس من أجل تزويد ألمانيا فقط ولكن أيضاً الدول المجاورة، مثل جمهورية التشيك والنمسا وبسبب ظروف معينة بولندا وفرنسا، عندما يحتاجون إلى دعمنا”.

وعلى صعيد متصل، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون، إن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا انخفض الآن إلى النصف مقارنة بالصيف الماضي، ولم تستبعد حدوث مزيد من التراجع.

وأكدت أنه فيما يتعلق بإمدادات الغاز، فإن الاتحاد الأوروبي “مستعد لأية تطورات”. وأضافت أنها ستقدم لوزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد الاثنين خطوات ملموسة “من شأنها أن تساعد دول الاتحاد على الاستعداد بشكل أفضل لخفض إمدادات الغاز”.

المصدر: روسيا اليوم