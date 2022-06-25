أول أيام الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في النبطية

إنطلقت اليوم المرحلة الأولى من الإمتحانات الرسمية لشهادة البريفيه في 11 مركز في قضاء النبطية.

والمراكز هي: مدرسة سميح شاهين النبطية ، متوسطة عبد اللطيف فياض النبطية ، ثانوية الصباح الرسمية النبطية، متوسطة شوكين الرسمية، ثانوية كفررمان الرسمية للبنات، متوسطة زبدين الرسمية ، ثانوية رمال رمال الدوير، مدرسة سمير كريكر النبطية ، ثانوية حسن حلال الرسمية حبوش ، ميفدون المتوسطة ، حبوش الرسمية.

وقد اتخذت وحدات من الجيش اللبناني اجراءات امنية حول هذه المراكز، فيما تولت عناصر من قوى الامن الداخلي الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الإمتحانات داخل المراكز.

وقد بلغ عدد الطلاب المرشحين 2637 طالبًا وطالبة، وتغيّب منهم 41 مرشحا، وامتحن الطلاب في مادتي الرياضيات واللغة العربية.

وتفقد رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم أبو شقرا مراكز الإمتحانات في النبطية وجال في قاعات الامتحانات واستمع للطلاب عن الاجواء.

وأعلن ابو شقرا اثر الجولة أنّ الإمتحانات تسير بشكل طبيعي وهادىء وقد قمنا بجولة اليوم بتوجيهات وزير التربية القاضي عباس الحلبي وسعادة المدير العام عماد الأشقر ومن خلال متابعتنا اللوجيستية تبدو الأمور تسير كما هو مخطط لها.

وتابع ابو شقرا “جرى تأمين التيار الكهربائي لكل المراكز بالتعاون مع محافظ النبطية حسن فقيه وتوجيهاته والبلديات التي يوجد فيها مراكز إمتحانات، ونأمل أن ننهي هذه المرحلة من الإمتحانات لشهادة البريفيه لننطلق منتصف الأسبوع المقبل في مرحلة إمتحانات الثانوية العامة البكالوريا” .