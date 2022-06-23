نتائج الاستشارات : 54 تسمية لميقاتي و25 لنواف سلام وواحد لسعد الحريري وواحد لروعة الحلاب و46 لا تسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 17:40

نتائج الاستشارات : 54 تسمية لميقاتي و25 لنواف سلام وواحد لسعد الحريري وواحد لروعة الحلاب و46 لا تسمية

منذ 35 mins 23 June، 2022
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