الرئيس الصيني: تعاون البريكس دخل مرحلة جديدة للتنمية عالية الجودة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ “ضرورة بذل جهود عالمية مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم”، مشيراً إلى أن “الهيمنة وسياسة التكتلات والمواجهة بين المعسكرات لن تأتي بالسلام والأمن بل ستؤدي إلى حروب وصراعات”.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال لدول البريكس في بكين، شدد جين بينغ على “ضرورة التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها إضافة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في العالم ومساعدة الدول النامية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية”.

ولفت إلى أن “آلية البريكس تعد منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية في الوقت الراهن”، مؤكداً أن “تعاون البريكس دخل مرحلة جديدة للتنمية عالية الجودة”.

المصدر: موقع المنار