ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في جيش العدو الاسرائيلي

ارتفع عدد حالات الانتحار بين صفوف جيش العدو الإسرائيلي، إذ وصل عددهم منذ بدء العام 2022 إلى 11 جنديا، وهو ما سبب القلق والخوف لدى قادة جيش العدو ودفعهم للتشاور من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقالت وسائل اعلام صهيونية الثلاثاء إن “رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي الجنرال يانيف عشور يجري مشاورات عاجلة مع قادة الجيش بعد التماس قفزة كبيرة في عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك للوقف على سبب إقدامهم على الانتحار”.

ولفت وسائل الاعلام الى انه “في غضون ستة شهور من عام 2022 انتحر 11 جنديًا، بينما عام 2021 انتحر 11 جنديًا، وفي عام 2020 انتحر 9″، وتابت “قد تم توجيه قادة الجيش للتنبه لهذا الأمر”.

المصدر: فلسطين اليوم