سيناتور روسي: إعادة النظر في الاعتراف بجمهوريتي دونباس أمر مستحيل

أعلن السيناتور الروسي عن شبه جزيرة القرم سيرغي تسيكوف أن إعادة النظر في الاعتراف بجمهوريتي دونباس أمر مستحيل، مؤكدا أن عددا من المناطق الأوكرانية تسعى للانضمام إلى روسيا.

وقال تسيكوف ردا على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا حول إمكانية عودة كييف إلى طاولة المفاوضات في آب/ أغسطس ولكنها لن تعترف بفقدان الأراضي “مثل هذه التصريحات تشير إلى أنهم لا يريدون التوصل إلى أي اتفاقات”.

وأشار إلى أن “إعادة النظر في اعتراف روسيا بجمهوريات دونباس أمر مستحيل”، منوها إلى أن عددا من المناطق الأوكرانية ترغب في أن تصبح جزءا من روسيا.

وأضاف: “قد يكون الوضع مختلفا في آب/ أغسطس، أنا متأكد بأنه سيتم تحرير دونباس بالكامل”.

المصدر: وكالة نوفوستي