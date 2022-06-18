الدفاع الروسية: إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة دون مشاركة كييف (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 23:30
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صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف عن بروتوكلات حكومية حول ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا إلى جانب ميليشيا الكتائب برئاسة بشير الجميل
يديعوت أحرونوت: المسؤولون الإسرائيليون وقادة الكتائب عملوا معا على تنسيق رواية تبعد عنهم المسؤولية المباشرة عن المجزرة
يديعوت أحرونوت: شارون أصدر الأمر للكتائب بدخول صبرا وشاتيلا عقب مقتل بشير الجميل من أجل "تطهيرهما" من "المخربين"
التيار الوطني الحر: لا نتواصل إطلاقاً مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها
وزارة الطاقة والمياه: لا أزمة بنزين ولا تسعير بالدولار وسبب إقفال بعض المحطات هو تأخر إحدى الشركات عن تسليم المادة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: النمو الاقتصادي سجل 5% خلال العام الماضي ووضعنا خطط لزيادته إلى 8% في العام الجاري
وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق جيد في فيينا مرتبط بتخلي الطرف الآخر عن السلوك المتناقض وازدواجية المعايير
عبد اللهيان: لم نترك طاولة التفاوض ولن نتراجع عن حقوقنا وسنرد بشكل مناسب إذا أصرت واشنطن على سياسة غير بناءة
الرئيس الأميركي جو بايدن عن زيارته الى السعودية: لن ألتقي محمد بن سلمان أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيشارك فيه
موجة حر تضرب عددا من الدول الاوروبية بينها فرنسا والسلطات تحذر من مخاطر صحية
إسبانيا: رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في مناطق عدة بسبب موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: النمو الاقتصادي سجل 5% خلال العام الماضي ووضعنا خطط لزيادته إلى 8% في العام الجاري
وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق جيد في فيينا مرتبط بتخلي الطرف الآخر عن السلوك المتناقض وازدواجية المعايير
عبد اللهيان: لم نترك طاولة التفاوض ولن نتراجع عن حقوقنا وسنرد بشكل مناسب إذا أصرت واشنطن على سياسة غير بناءة
الرئيس الأميركي جو بايدن عن زيارته الى السعودية: لن ألتقي محمد بن سلمان أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيشارك فيه
وسائل إعلام روسية: إصابة 5 اشخاص في جمهورية دونيتسك بعد سقوط صاروخ "توشكا يو" أطلقته القوات الاوكرانية
أفغانستان: استشهاد 12 مواطنا أفغانيا وأصابة 30 آخرين اثر انفجار استهدف المسجد الرئيس بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندوز
موجة حر تضرب عددا من الدول الاوروبية بينها فرنسا والسلطات تحذر من مخاطر صحية
إسبانيا: رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في مناطق عدة بسبب موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
بوتين: نتعاون مع الصين بسبب امكاناتها وليس على خلفية التطورات الجيوسياسية والتبادل التجاري معها سيحقق رقما قياسيا
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز: الوضع في سوق الغاز سيتأزم أكثر خلال الفترة القادمة
الرئيس الأميركي جو بايدن: يجب ألا يذهب الأميركيون إلى أوكرانيا ولا نعلم بمكان وجود الأميركيين الثلاثة المفقودين فيها
القضاء الروسي يحكم بالسجن 14 سنة على دبلوماسي أميركي سابق بتهمة تهريب مخدرات
الرئيس الصيني: التعاون الاقتصادي مع روسيا يتطور في المجالات كافة ولا بد من تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة دون مشاركة كييف (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
18 June، 2022
اجلاء موطنين من اوكرانيا
الدفاع الروسية
روسيا
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