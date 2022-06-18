الدفاع الروسية: إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة دون مشاركة كييف (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 23:30

الدفاع الروسية: إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة دون مشاركة كييف (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 18 June، 2022
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