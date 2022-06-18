إسبانيا تكافح حرائق غابات وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

كافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في مناطق عدة من إسبانيا اليوم وسط جفاف ورياح ، في الوقت الذي أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد تتجه اليوم نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تراوح بين 40 و42 درجة مئوية في سرقسطة في الشمال الشرقي ومنطقتي نافارا ولاريوخا في شمال البلاد.

وكانت منطقتا سمورة الواقعة قرب الحدود مع البرتغال، وقطالونيا في الشرق من بين أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات.

و قالت وكالة” رويترز” انه”لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين”.

المصدر: رويترز