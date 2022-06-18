روسیا تعلن استعدادها للتعاون المشترك مع ايران في مجال انتاج السيارات

اعلنت روسيا على لسان نائب رئيس جمهورية روسيا الاتحادية “كوبياكيف” استعدادها للتعاون المشترك مع ايران في انتاج السيارات وذلك لدى لقائه رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية علي رضا بیمان.

وقد أكد الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 25 للمجمع الاقتصادي الدولي المنعقد في سنت بطرسبورغ ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان موضوع التعاون في مجالات انتاج السيارات والملاحة البحرية وصناعة السفن وتنشيط محور شمال – جنوب والتعاون المصرفي وتبادل العملة والانتاج المشترك بين الصناعات الام من المواضيع التي ناقشها الجانبان في هذا الاجتماع.

وقد اعلن المسؤول الايراني استعداد طهران للتوقيع على اتفاقيات طويلة الامد في مجال الفواكه والخضروات من خلال تعاون غرفة التجارة الايرانية – الروسية المشتركة لتعزيز وتطوير حجم الصادرات بين الجانبين.

بدوره رحب المسؤول الروسي بالاقتراح الذي قدمه رئيس منظمة تنمية التجارة الايراني لاقامة معارض مشتركة بين الشركات الايرانية والروسية وأكد استعداد الشركات الروسية للتعاون مع ايران في مجال انتاج السيارات، فيما بإمكان ايران ان تكون شريكا تجاريا لروسيا في الاسواق التي قالت عنها مجلة وول استريت جورنال ان الشركات الغربية تركت السوق التي تبلغ عائداتها 100 مليار دولار.

المصدر: فارس