حزب الله يطلق احتفالية الاربعين عاماً على انطلاقته

أطلق حزب الله الاحتفاليةَ الخاصةَ بمرورِ أربعينَ عاماً على تأسيسِه في مؤتمرٍ صحافيٍ لمسؤولِ العلاقاتِ الإعلاميةِ في الحزب محمد عفيف.

وقال عفيف اننا نطلق الأربعين ربيعًا حتى يعرف شعب لبنان أن جيلًا بأكمله ترك مباهج الحياة من أجل الحرية والكرامة والسيادة الحقيقية.

ولفت ان المقاومة بعد 40 عامًا على انطلاقها باتت اليوم قوية مقتدرة ، وحزب الله بات اليوم مؤسسات وصروحا تربوية وصحية وبرلمانية.

واضاف: أن نحتفي اليوم بالأربعين عامًا يعني أننا نحتفي بالشهداء وبعلمائنا وجرحانا وعوائلهم وبكل الشعب والجيش والمعادلة الذهبية .

واكد اننا اليوم أكثر اصرارًا على العطاء والتضحية واننا نتوق للأربعين عاما القادمة والمسجد الأقصى قد تحرر .

وتمتدُ الفعاليات الاحتفالية من العشرينَ من حزيرانَ الجاري وحتى العشرينَ من آبَ المقبلِ في مختلفِ المناطقِ والقطاعاتِ وعبرَ المؤسساتِ الإعلاميةِ والثقافية، على أن تُختتمَ بمهرجانٍ كبيرٍ يتحدثُ فيه الأمينُ العامّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله.