البيطار يستجوب دياب

يستجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “دياب وصل الى مكتب البيطار، برفقة الوزير ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، حيث بدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي”.

يذكر ان البيطار استجوب قبل فترة المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، في حضور وكلاء الدفاع عنهما وفريق الادعاء الشخصي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام