وفد من “حزب الله” زار الراعي مطمئنا : البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الاسرائيلي تطبيقا للقرار 1701

زار وفد من “حزب الله” البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في مستشفى “أوتيل ديو” للاطمئنان على صحته، بعد العملية الجراحية التي خضع لها إثر إصابته في خلال قداس الفصح في بكركي، متمنيين له الشفاء العاجل، ومقدمين له التعزية بوفاة البابا ‏فرنسيس. ‏

وضم الوفد كلا من مسؤول العلاقات المسيحية في “حزب الله” ‏محمد الخنسا (أبو سعيد)، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري ومسؤول المنطقة الخامسة في “حزب الله” الشيخ محمد عمرو والدكتور عبد الله زيعور. ‏

وأفاد بيان العلاقات الاعلامية في الحزب،”ان الوفد نقل تحيات قيادة “حزب الله” لغبطة البطريرك، وجرى التداول في عدد من الأوضاع الداخلية الهامة، حيث أكد البطريرك

الراعي أنه يجب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي من لبنان تطبيقا للقرار 1701، والتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية من أجل صون البلاد ومنع أي احتلال للبنان”.

المصدر: العلاقات الاعلامية