أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-06-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 08:04

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-06-2022

منذ 17 mins 17 June، 2022
صحاف
صحافة - صحافة محلية

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-06-2022

النهار
•    لوحظ صمت مطبق لبعض “رموز الممانعة” الذين سقطوا في الانتخابات النيابية، بحيث أنهم لم يتقبلوا تطييب خواطرهم من قِبل حزب ممانع بارز.
•    قدّم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني.
•    عُلم أن نائباً بارزاً زار عاصمة خليجية في الآونة الأخيرة بعيداً من الأضواء والاعلام في إطار التواصل والعلاقة الطيبة بين مرجعيته السياسية وهذه العاصمة.

اللواء
•    يراقب خبراء بالديبلوماسية الأميركية نتائج جولة بايدن الشرق أوسطية على مناطق الصراع في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين.
•    تلقى مسؤول أكاديمي تطمينات لا تبدو قاطعة بأن مساعدات بالـ”fresh Dollar” قيد البحث إليه لدعم الكادرين التعليمي والإداري.
•    تمضي عمليات التلاعب بسعر الصرف، بأوقات محددة بين الافتتاح والعصر، على نحو الكتروني بالغ السرعة.

الجمهورية
•    عبّر أكثر من وزير حالي عن عدم رغبته في العودة إلى الحكومة العتيدة طالما أن شيئًا لم يتغير عن مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية.
•    بلغ التوتر في العلاقة بين شخصيتين سياسيتين مرحلة اللاعودة في أي تفاهم أو تعاون أو تسوية.
•    قال نائب إنّ فريقاً أساسيًا لا يمكنه تخطي نتائج الانتخابات لا في التكليف ولا في التأليف.

المصدر: صحف

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