مشاورات التكليف تتكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 20:38

مشاورات التكليف تتكثف

منذ 40 mins 16 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

التسمية الحكومية لم تُحسم بعد ، فماذا في حراكِ التقدمي والبخاري والسنيورة؟

المصدر: قناة المنار

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