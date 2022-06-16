مسار أسعار السلع والوقود، خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تقييم المواطن للمسار القائم حالياً لحركة اسعار السلع والمحروقات في لبنان. جاء في النتائج:

مسار أسعار المحروقات والسلع في لبنان:

غير مبرر (91%)

منطقي ومبرر (9%)

عدد المشاركين: 1762

ترى الاغلبية الساحقة من المشاركين ان هذا المسار من ارتفاع الاسعار هو غير مبرر. قد يعود ذلك الى اعتبار جزء كبير من المواطنين ان التبرير الذي يقدمه التجار حول مدى الارتباط بحركة دولار السوق السوداء او دولار صيرلفة او السعر العالمي، غير متوازٍ او متناسب بشكل كامل، فيما يسود اعتقاد ان ارتفاع الدولار يرافقه مباشرة ارتفاع كبير في الاسعار أما انخفاضه لفترة لا يوازيه انخفاض متناسب للسعر. كما يعتبر البعض ان رفع اسعار بعض المنتجات والصناعات المنتجة محليا غير مبرر بهذا المستوى. من جهة ثانية اصبحت اسعار المحروقات العالية جدا تؤثر بشكل كارثي على معظم الحركة الاقتصادية والنقل والتسعير والوضع الاجتماعي.