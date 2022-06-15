تركيا تؤكد أنها “بلد آمن” بعد دعوات إسرائيلية لمغادرة البلاد

أكدت الخارجية التركية أن تركيا “بلد آمن”، في رد غير مباشر على سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي دعت مواطنيها إلى مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة التركية في بيان لها، يوم الثلاثاء: “أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا”، مضيفة أن “تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل وخارج حدودها”. واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا تتعلق بـ “التطورات الدولية”.

وأضافت الخارجية أن “الجهات المعنية تتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا يوم الاثنين، لمغادرة البلاد “في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: موقع روسيا اليوم