تركيا: الغارات الإسرائيلية في لبنان تهدد بجر المنطقة إلى الفوضى

حذرت تركيا الاثنين من أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان تهدد بدفع الشرق الأوسط إلى مزيد من “الفوضى”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “هجمات إسرائيل على لبنان تشكل مرحلة جديدة في جهودها لجر المنطقة بكاملها إلى الفوضى”، وذلك بعد موجة كثيفة من الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.

وحثت تركيا المجتمع الدولي على التدخل. واضافت الوزارة “من الضروري أن تتخذ جميع المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، وكذلك المجتمع الدولي، التدابير اللازمة من دون تأخير”.

واعتبرت أن “الدول التي تدعم إسرائيل بدون قيد أو شرط تساعد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو على سفك الدماء من أجل مصالحه السياسية”.

ويلقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، ومن المتوقع أن يركز على الحرب في قطاع غزة.

والإثنين قال إردوغان خلال اجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في نيويورك إن “إسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها”، وفق بيان للرئاسة التركية.

وكان خان طلب في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقال الرئيس التركي لخان إن إسرائيل “ترتكب إبادة جماعية في غزة”، وإنها “تخطط بشكل متهوّر لارتكاب مزيد من المجازر، باعتقاد خاطئ بأن ما من قوة ستوقفها”.

وأضاف “من المهم للغاية المضي قدما في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى النهاية”، لافتا إلى وجوب إنزال العقاب اللازم بالمرتكبين، وفق بيان الرئاسة التركية.

المصدر: أ ف ب