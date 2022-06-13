الدفاع الروسية تعلن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2022 - 13:10

الدفاع الروسية تعلن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك (روسيا اليوم)

منذ 41 mins 13 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة