الدفاع الروسية : إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 12 2022 - 13:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق: إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات الاستعراض واسترضاء أميركا
النائب حسن فضل الله: تشكيل الحكومة ضرورة وطنية ونحن من جهتنا لدينا كل استعداد وتعاون وللبدء بإصلاح القضاء
البطريرك بشارة الراعي: قوى المعارضة استرسلت في خلافاتها اليوميّة على حساب القضايا الوطنية ولم تبادر إلى الاتفاق
الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق وتؤكد وقوفها الدائم الى جانب سوريا
جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في مدينة الطيرة بالداخل المحتل
بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان: الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار أرجأت اجتماعات كانت مقررة الأحد
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر: الولايات المتحدة باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام
الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير للأسلحة الأمريكية والأوروبية بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر في تيرنوبول
وزير الدفاع الصيني وي فنغ: إذا حاول أي جانب فصل تايوان عن الصين فسنقاتل بأي ثمن حتى النهاية
وي فنغ: الصين تعتبر أن علاقاتها مع الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة حرجة
بايدن: سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم لكنه سينخفض بشكل تدريجي
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا بمناسبة "يوم روسيا"
شركة "ماهان ايرلاينز":الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط "ماهان" الجوية
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في فرنسا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية
توجه اول قافلة حج ايرانية الى السعودية صباح اليوم
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصلت إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
الرئيس المشاط: الإلغاء المفاجئ للرحلات يحرم المواطنين الاستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ومرتزقته ترتكب 218 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال الساعات الماضية
الخارجية الجزائرية: التحركات الأوروبية بسبب الخلاف مع إسبانيا مريبة ومرفوضة
بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان: الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار أرجأت اجتماعات كانت مقررة الأحد
رئيس المفوضية الأوروبية: ندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان: الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار أرجأت اجتماعات كانت مقررة الأحد
رئيس المفوضية الأوروبية: ندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى واشنطن: علاقاتنا وصل إلى نقطة حرجة على خلفية الحرب الاقتصادية والدبلوماسية التي تشنها ضدنا
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي: تعليق الاتفاقية مع اسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو لمواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان او استقرار على أرضنا
حركة المجاهدين: سياسة الاحتلال التي ينتهجها ضد أبناء شعبنا في الضفة لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهته
الرئيس السوري بشار الاسد: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي
الرئيس بايدن يصف التضخم المحطم للأرقام القياسية باللعنة ويؤكد ان أسعار البنزين والمواد الغذائية هي الأعلى بسبب اوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا عقب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية
عشرات السفن الروسية تشارك في مناورات عسكرية في بحر البلطيق
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية : إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
12 June، 2022
الدفاع الروسية
التعليقات
ذات صلة
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات “سو25” إحداها بخاركوف واعتراض صاروخي “توتشكا أو”
الدفاع الروسية: الطيران يقصف 25 تجمعا للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 150 من “المقاتلين القوميين”
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}