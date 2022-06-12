الدفاع الروسية: الطيران يقصف 25 تجمعا للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 150 من “المقاتلين القوميين” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 13:58

الدفاع الروسية: الطيران يقصف 25 تجمعا للقوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 150 من “المقاتلين القوميين”

منذ 2 ساعة 12 June، 2022
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