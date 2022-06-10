الشيخ القطان: من واجب الشعب والجيش والمقاومة الوقوف بوجه انتهاك سيادة لبنان وثرواته

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان في موقفه الأسبوعي من بلدة برالياس، “وجوب اتخاذ موقف واضح من الدولة اللبنانية تجاه السفينة التي رست بالقرب من مكان استخراج النفط، أي من المكان المتنازع عليه مع العدو الصهيوني”، وقال “إذا أرادت هذه الدولة التي نعيش في كنفها أن تعطي العالم كله رأيا وأن تعطيهم موقفا يرضي الله والعباد، فعليها أن تتخذ الموقف الذي يتناسب مع سيادة لبنان و تتناسب مع قوة هذا البلد الذي يملك نقاط قوة كبيرة جدا، لذلك الموقف الذي يجب أن يكون هو عدم السماح للعدو الصهيوني أن يستخرج أي كمية من هذا النفط، لأنه بذلك يسرق خيراتنا وينتهك سيادة لبنان”.

وتابع “ومن هنا، واجبنا جميعا، أي واجب الشعب والجيش والمقاومة في لبنان، أن يقفوا بوجه هذا الانتهاك لسيادة وثروات لبنان، كما ويجب على الدولة أن تتخذ الموقف الرسمي الذي يتناسب مع هذا البلد ومع ما فيه من قوة، وأن تسعى لاستخراج هذا النفط من البحر لعلنا نسد بعضا من العجز الذي يعانيه هذا البلد”.

اضاف “نعم نحن نعاني من عجز مادي واقتصادي كبير، ولكن إذا استخرجنا هذا النفط نستطيع إن شاء الله أن نسد جزءا كبيرا من العجز المادي، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار وطني جامع لكل اللبنانيين، كما وينبغي أن تتخذ هذا الموقف كل القيادات السياسية، ويجب عليها أن تتفق على هذا الموقف السيادي، وأن تظهر للعلن من هو مع العدو الصهيوني ومن هو مع بلده ومع ثروات هذا البلد ومع سيادة واستقلال وقوة هذا البلد”.

وتابع “هذا الأمر برسم كل من يريد أن يفهم الواقع الذي نعيشه يفرض علينا أن نكون أقوياء ضد هذا العدو الصهيوني في كل مكان، لأن كل القرارات الدولية وكل المفاوضات وكل الوسطاء يعملون على إرضاء العدو الصهيوني ولا يعملون من أجل مصلحة لبنان ومصلحة كل هذا الشعب العربي والإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام