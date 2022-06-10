النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل إغلاق جزئي جديد في شنغهاي

تراجعت أسعار النفط الجمعة 10 يونيو حزيران، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 77 سنتاً، أو 0.6%، إلى 122.30 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو تموز 72 سنتاً، أو 0.6%،

إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5% أمس الخميس.

ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وعادت مدينتا شنغهاي وبكين إلى حالة التأهب في مواجهة كوفيد-19 أمس الخميس بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي، أكبر مركز اقتصادي في الصين، قيود إغلاق جديدة وأعلنت المدينة عن جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام نحو 12% في مايو أيار، ولكن المصافي لا تزال تكافح ارتفاع المخزونات في ظل عمليات الإغلاق وتباطؤ الاقتصاد الذي أثر في الطلب على الوقود الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تواصل ذروة الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة دعم أسعار الخام.

المصدر: cnbcarabia