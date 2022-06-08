السيد الحوثي: السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخ اليمن

قال قائد انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن “محافظة تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي كانت حاضرة في موقفها الكبير في التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن”.

كلام السيد الحوثي جاء الاربعاء خلال لقائه بوجهاء ومشايخ محافظة تعز، وقال “من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصِر بل نحن المحاصَرون وأكدنا استعدادنا لفتح طرقات لخدمة المواطنين وجاهزون لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر”، وأضاف “نعي جيدا أن ما نقدمه من تضحيات هو شيء يسير مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة والاحتلال، ولهذا لن نورث لأجيالنا الخضوع للاحتلال الخارجي والوصاية الأجنبية”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن “العدوان يهدف إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي من أي دور يمكن أن يقوم به اليمن”، وأكد أن “من يقود لواء التطبيع والعمالة والشراكة والتحالف مع إسرائيل هو الذي ينفذ العدوان على اليمن”، وتابع “أولويتنا في هذه المرحلة التصدي للعدوان، فالتهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتصعيد في المرحلة القادمة”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء الله من أحسن القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي”، وقال “نمتلك اليوم صواريخ تصل إلى مديات بعيدة وبدقة عالية والتقنيات الأمريكية الحديثة فشلت في التصدي لها”، وذكر أن “السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخ اليمن حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي”، واوضح ان “التحضيرات مستمرة لتصل المسيرات اليمنية لمديات أبعد بفاعلية أكبر وتقنيات متطورة أكثر”.

وشدد السيد الحوثي على ان “العمل مستمر في تطوير قدراتنا في الدفاع الجوي”، وتابع “لوحظ في السنوات الأخيرة إسقاط الكثير من طائرات العدو بأنواعها المختلفة وعلينا أن نسعى بكل جد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقوية الإنتاج الداخلي بالجودة المطلوبة بكلفة تتيح أن يكون في متناول الجميع”، وأشار إلى أن “استخدام بلدنا للصواريخ الباليستية -على نحو أكبر منذ الحرب العالمية الثانية- مثل إهانة وإذلالا للطغيان الأمريكي والسعودي”.

المصدر: موقع انصار الله