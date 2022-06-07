قاليباف: لن نساوم أحدا على أهداف الثورة الاسلامية

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف “إننا لن نساوم احدا على اهداف الثورة الاسلامية”. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر “النشطاء المهدويون” الدولي الذي عُقد بطهران اليوم الثلاثاء.

واستعرض قاليباف، مناقب الامام الخميني (قده) مؤكدا ان الراحل لم يخطو خطوة لغير الله التعالى ومستدلا بتصريحات قائد الثورة الامام الخامنئي، الذي اعتبر الامام الخميني بمثابة روح وحياة الثورة الاسلامية.

واضاف، أن الثورة الاسلامية نفخت روح جديدة في صلب الاسلام وأعادت إلى المسلمين كرامتهم، وسط استيلاء النهج الامبريالي الذي كان قد بلغ ذورته انذلك.

وأوضح قاليباف، أن فلسفة الثورة الاسلامية انطلقت من ثقافيتي “عاشوراء الحسينية” و”انتظار فرج الامام المنتظر”، متابعا أن ثقافة عاشوراء علمتنا على المقاومة والصمود وثقافة الامام المنتظر تعزز روح الامل بالمستقبل وتقدم آفاقا واعدة لمجتمع الثورة الاسلامية والشعب الايراني الأبي.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد رئيس البرلمان، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك ميزات كثيرة مقارنة بسائر الانظمة، وانطلاقا من هذه الميزات انتهجت طريق الحوار والجهاد والردع لمواجهة التحديات والضغوط التي تمر بها، ومن اجل الدفاع عن هوية واستقلال ايران وعدم الرضوخ للهيمنة.

المصدر: موقع المنار