الاسمر عرض التطورات مع الامين العام لاتحاد عمال فلسطين

زار الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبد الله وأمين سر الاتحاد – فرع لبنان غسان بقاعي ونائبه ناصر ميعاري، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء المكتب التنفيذي، في حضور جورج حرب وجوزيف الحداد، في مقر الاتحاد العمالي.

بحث المجتمعون، بحسب بيان، في “الاوضاع الراهنة لسياسة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي تضرب القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط من خلال الاستقواء بالولايات المتحدة التي تكيل القضايا والنزاعات الدولية بمكيالين، وفي الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة في الأراضي الفلسطينية من استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتدنيس للأراضي المقدسة، اضافة الى ما جرى في مسيرة الأعلام في 29 ايار الماضي بحراسة آلاف الجنود الصهاينة، وما شكله هذا الحدث من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين كافة”.

واشاروا الى ان ما “يحصل اليوم على الحدود البحرية اللبنانية الفلسطينية والنقاط البحرية المتنازع عليها واستجرار منصة التنقيب عن الغاز في كاريش، والذي يشكل إعتداء على الدولة اللبنانية وخرقًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة في ظل تعاظم الاهتمام الدولي بما يجري بين روسيا واوكرانيا وتبعاته”.

واعلن البيان ان المجتمعين ركزوا على “عدم الالتفاف عما يجري في فلسطين ولبنان من انتهاكات صهيونية التي تطال الشجر والبشر والحجر، والتي تمثلت بالاغتيالات الميدانية للأطفال والنساء والمعوقين وجرف الاراضي وبناء المستوطنات والتطهير العرقي الذي تتعرض له بلدات القدس والخليل”.

واشادوا بـ”العمليات البطولية الأخيرة التي سطرها الشهداء الأبطال ليرسموا بدمائهم أمل التحرير والعودة، وبدور المرابطين في الأقصى الشريف من الرجال والنساء دفاعًا عن المقدسات ورفضًا لتدنيس قطعان المستوطنين لها”، محملين “المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري ونتائجه”.

تم البحث أيضًا في تردي الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها المعيشية على كل من يعيش في لبنان، وارتفاع الأسعار وتدني الاجور وزيادة نسبة البطالة التي وصلت الى أعلى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر في ظل تراجع خدمات الأونروا للشعب الفلسطيني اللاجئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام