العمالي العام عزى “حركة أمل” والدفاع المدني ودعا إلى أوسع إدانة للاحتلال وإجرامه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 10:24

العمالي العام عزى “حركة أمل” والدفاع المدني ودعا إلى أوسع إدانة للاحتلال وإجرامه

منذ 50 mins 9 September، 2024
الاتحاد العمالي العام
الاتحاد العمالي العام
لبنان

استنكر الاتحاد العمالي العام في بيان، “القصف المجرم لعناصر الدفاع المدني والذي أدى إلى استشهاد ٣ عناصر يقومون بواجبهم في إطفاء الحرائق”.

واعتبر أن “تفلّت الصهاينة من كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الأممية، هو من الأعمال الشائنة الجبانة التي يمارسها جيش العدو على المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية والصحافية من دون أي حسّ إنساني إن في جنوب لبنان وإن في غزة”.

ودعا الى “أوسع إدانة للاحتلال وإجرامه”، معزيًا “الإخوة في حركة أمل ومؤسسة الدفاع المدني بهذه الخسارة الوطنية الكبيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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