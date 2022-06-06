الوزير حمية: ستتم صيانة الأوتوستراد من البترون إلى الحدود والكشف على الطرق المؤدية الى جبل محسن

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية النائب فراس السلوم ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبحث معهما في شؤون انمائية وما يتعلق بترميم الطرق المؤدية إلى جبل محسن.

وأكد الوزير حمية “أن موضوع صيانة الطرقات هو من أولويات الوزارة، حفاظًا على السلامة المرورية والعامة”، مشيرًا إلى “انه سيكلف فريقا من الفنيين التابعين للوزارة للكشف عن الحفر الموجودة على الطرقات المؤدية الى جبل محسن المعنية بها الوزارة”، لافتًا إلى انه ستتم صيانة الأوتوستراد الممتد من البترون إلى الحدود اللبنانية السورية.

بدورهما السلوم وخضر شكرا لوزير الأشغال “ايلاءه صيانة الطرقات اهتمامًا خاصًا، رغم الامكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.

ونقل خضر شكر أهالي منطقة بعلبك الهرمل على صيانة طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورا “الذي يعتبر شريانًا حيويًا للمنطقة وللبنان ككل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام