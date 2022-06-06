نادي الأسير: الافراج عن الأسير محمد غسان منصور 18 عاماً من مدينة جنين وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال بعد قضائه 16 شهراً في الاعتقال (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2022 - 17:02

نادي الأسير: الافراج عن الأسير محمد غسان منصور 18 عاماً من مدينة جنين وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال بعد قضائه 16 شهراً في الاعتقال (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 6 June، 2022
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