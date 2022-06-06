نادي الأسير: الافراج عن الأسير محمد غسان منصور 18 عاماً من مدينة جنين وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال بعد قضائه 16 شهراً في الاعتقال (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2022 - 17:02
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الرئيس عون بحث مع الرئيس ميقاتي الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية
الرئيسان عون وميقاتي توافقا على دعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت لاستكمال التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية
الرئيسان عون وميقاتي توافقا على التوجه لإجراء سلسلة اتصالات دبلوماسية لشرح موقف لبنان والتأكيد على تمسكه بثروته البحرية
الرئيس عون: أي أعمال تقوم بها "إسرائيل" في المنطقة المتنازع عليها هي أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الدوليين
الرئيس نبيه بري: ليس ممكنا تجاهل خطوات العدو الإسرائيلي ويفترض إبلاغ الوسيط الأميركي أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي
الرئيس بري: إذا لم يتجاوب الوسيط الاميركي على الحكومة اتخاذ قرار وطني بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة
النائب حسن مراد يتقدم باقتراح قانون إلى البرلمان لتعديل القانون 163 لتضمينه خريطة حدود المياه الإقليمية لتشمل النقطة 29
وزير الدفاع يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة لاستباق حصول أي تدهور أمني بالجنوب
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال: "إسرائيل" لا تتصرف من تلقاء نفسها والأمر منسق مع واشنطن للضغط في ملف التفاوض
الجيش اللبناني يتابع عمليات الدهم بمنطقة الشراونة البقاعية ويداهم معمل لتصنيع المخدرات ومنزل عائد لأحد أخطر المطلوبين
فلسطين المحتلة: عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الاقصى المبارك بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
قوات القمع الصهيونية تقتحم القسم 4 بسجن ريمون وتنقل مجموعة من الأسرى للزنازين وتغلق أقسام السجن كافة
مستوطنون يعتدون على مركبات الفلسطينيين قرب دوار سلمان الفارسي في بلدة "حوارة الامر" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مدير عام وكالة الدولية للطاقة الذرية: ما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار بتقديم التوضيحات اللازمة
الخارجية الإيرانية: تقرير غروسي لم يأخذ أجوبة إيران وإجراءاتها الدقيقة بعين الاعتبار وهو تقرير متسرع وموجه وغير دقيق
الخارجية الإيرانية: نأمل من أميركا والثلاثي الأوروبي التراجع عن المسار الخاطئ الذي بدأوه في وكالة الطاقة الذرية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو ستضرب أهدافاً جديدة في أوكرانيا في حال زودها الغرب بأسلحة بعيدة المدى
الكرملين يصف إغلاق الأجواء أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف وهي في طريقها إلى صربيا بالعمل العدائي
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الرئيس التركي: لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطنا
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
الدفاع الصينية: القوات الكندية كثفت مؤخراً من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد بكين بحجة تنفيذ قرارات أممية
مجلس العموم البريطاني يصوت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسئول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصابة أكثر من 10 بإطلاق نار في أحد شوارع ولاية تينيسي الأميركية
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: لا نريد أن يزعجنا أحد على امتداد 30 كيلومتراً بمحاذاة حدودنا الجنوبية
وسائل إعلام أمريكية: 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مركز تجاري بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نادي الأسير: الافراج عن الأسير محمد غسان منصور 18 عاماً من مدينة جنين وهو أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال بعد قضائه 16 شهراً في الاعتقال (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 2 ساعة
6 June، 2022
الاسير محمد عساف منصور
فلسطين
نادي الاسير الفلسطيني
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