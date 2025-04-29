“تجمع العلماء” عزى بضحايا حادثة بندر عباس: إيران تتمسك بحقوقها ومواقفها المؤيدة للمستضعفين

أبرق “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان يوم الثلاثاء الى الامام السيد علي الخامنئي والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معزيا بضحايا حادثة إنفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس.

وقال التجمع في برقيته “تلقينا بمزيد من الأسف والتسليم بقضاء الله وقدره نبأ الحادثة الأليمة التي حصلت في حريق ميناء الشهيد رجائي، هذه الحادثة التي أدخلت إلى نفوسنا القلق إضافة إلى الحزن، القلق من أن يكون هناك عمل تخريبي وراء هذه الحادثة”.

واكد التجمع ان “المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية تقتضي أن تحقق فيما لو كان هذا العمل ناتجا عن عملٍ تخريبي إرهابي أو أنه ينطلق من إهمال لدى المسؤولين عن الحماية والأمن والوقاية من هكذا حوادث داخل المرفأ”، وتابع “لذلك فإننا نتوقع عما قريب أن يصدر البيان المناسب عن الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية لتوضيح أسباب هذه الحادثة”.

وقال التجمع “نسأل الله عز وجل أن يلهم المسؤولين في الجمهورية الإسلامية لتدارك نتائج هذا الحدث الأليم ومهما كانت الأسباب وراء هذا التفجير، فإن ذلك لن يثني الجمهورية الإسلامية في إيران عن التمسك بحقوقها والثبات على مواقفها المؤيدة للمستضعفين في العالم، ونصرتها لقضاياهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأعلن “التجمع” عن “عميق حزنه ويسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسكينة لعائلاتهم المفجوعة، والشفاء العاجل للمصابين”، مؤكدا “تمسكنا بقيادتكم الحكيمة والإلتزام بنهج سماحتكم حتى تحقيق آمال الأمة الإسلامية في التحرير والسيادة والاستقلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام