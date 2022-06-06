أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 06-06-2022

البناء

• توقعت مصادر نيابية أن ينال “نواب التغيير” رئاسة لجنتي الصحة والبيئة بعد فشلهم بتأمين نصاب للفوز برئاسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي يترأسها حليفهم النائب جورج عدوان الذي يتمسك برئاسة اللجنة ويحتمي بتوافق الكتل الكبرى ببقاء القديم على قدمه.

اللواء

• ينقل زوار عن مرجع كبير كلاماً بأن التحدي الأساس هو الإسراع في تشكيل الحكومة بغض النظر عمن يكون رئيسها، لأن أوضاع البلد تزداد تدهوراً والإستحقاق الرئاسي على الأبواب!

• لوحظ أن نائب رئيس المجلس النيابي ألياس بو صعب يحرص على الكلام من موقعه كمستشار ومقرب من رئيس الجمهورية ويتجاهل الكتلة ورئيسها التي رشحته لمنصب «دولة الرئيس»!

• تساءل ديبلوماسي غربي متابع لملف الترسيم للحدود البحرية عما إذا كان وصول باخرة التنقيب عن الغاز من الجانب الإسرائيلي في حقل كاريش سيشكل ضغطاً بإتجاه مواجهة عسكرية أم يُسرِّع التسوية الديبلوماسية بين الطرفين!

الجمهورية

• نصح نائب في إحدى دوائر جبل لبنان بالكف عن التصويب المركّز على جهة سياسية لها حضورها في منطقته.

• حزبي سابق تساءل عما جناه رئيس حزبه الشاب من «تهشيل» كادرات مناضلة من حزبه تحت شعار التجديد إلا المزيد من التراجع على غير صعيد.

• يسعى أكثر من نائب للإحتفاظ بموقعه في رئاسة اللجان النيابية فيما الساعون من النواب الجدد يصوّبون على عدد منها.

المصدر: صحف