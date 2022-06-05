العميد مصطفى حمدان: لا نفط ولا غاز لليهود إذا لم يحصل لبنان على حقوقه النفطية كاملة في المنطقة الجنوبية

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي “لم يعد هناك مفاوضات من أجل النفط، لأن شنكر طار، وهكشتاين اليهودي ضد التفاوض، ومهمته نقل الرسائل اليهودية للدولة اللبنانية”.

أضاف “كل الخطوط أصبحت سمكا في الماء هوف و29 و23 ، اليهودي يريد كاريش كلها، ستبدأ في الأيام القادمة مسحا جغرافيا دقيقا افقيا وعموديا. فعلى الحكم اللبناني بمذاهبه الحاكمة، أن يتحمل مسؤولية الأجيال القادمة ولو لمرة واحدة، والحفاظ على الثروة الوطنية غير المنهوبة بالبحر.

‏أولا: وقف إرسال الرسائل إلى الأمم المتحدة والأمريكان، لأنهم صم بكم يبلغونكم ما تريده الدولة اليهودية فقط.

ثانيا: تحضير الردع اللبناني لمنع سيطرتهم على حقل كاريش، ارتكازا على معادلة: لا نفط ولا غاز لليهود، إذا لم يحصل لبنان على حقوقه النفطية كاملة في المنطقة الجنوبية”.

واوضح العميد حمدان: “على كل اللبنانيين أن يتوحدوا لمرة واحدة، من أجل الكرامة والعزة والسيادة الوطنية، وحفظ الحق بالثروة الوطنية.

ما حك جلدك إلا جيشك، صواريخك وضفرك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام