غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز الى هولندا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 11:02
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مجلس النواب الجديد يعقد عند الـ11 أولى جلساته التشريعية لانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة المكتب
الرئيس نبيه بري: واقع البلد مرير وأمامنا واجبات كبرى في مجلس النواب والمطلوب العمل معا باتجاه رفع المعاناة وإنقاذ البلد
الوزير محمد المرتضى: علينا العمل على تجديد العهد بالثبات على مبدأ العيش معا وحفظ الوطن وتعزز اسباب صموده بوجه أعدائه
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: الجميع معني بالبناء الإيجابي والعمل على حماية البلد
السيد صفي الدين: نتحدث عن الإيجابية من أجل إنقاذ بلدنا لأننا نرى أن الخطر داهم ونرى فريقا في لبنان إلى اليوم لم يستيقظ
النائب محمد رعد للنواب الجدد: منفتحون على كل تعاون أيا تكن خلفيتكم السياسية والإيديولوجية لكن على أساس شعاراتكم السياسية
مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة: أي مساعدة للبنان من الأمم المتحدة يجب أن تكون مشروطة بنزع سلاح حزب الله
الإمام الخامنئي خلال لقائه الرئيس الطاجيكستاني: الحظر سلاح القوى العظمى ويمكن إفشاله من خلال الاهتمام بالطاقات الداخلية
الإمام الخامنئي: مخاوف إيران وطاجيكستان حول أفغانستان مشتركة وكلا البلدان قلق من انتشار الإرهاب والجماعات التكفيرية هناك
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع ببيت لحم ومخيم جنين بالضفة الغربية ومخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
قائد أنصار الله في اليمن: مهما كان هناك من هدن فهي مؤقتة وهناك ترتيبات عسكرية للعدو ومؤامرات اقتصادية وسياسية وشاملة
السيد الحوثي: التدنيس والاقتحامات والاعتداءات كلها خطوات تمهيدية بهدف الوصول لهدفهم المعلن في هدم المسجد الأقصى
السيد الحوثي: أعلنا بكل جد أننا ضمن المعادلة التي أعلنها السيد حسن نصر الله وأننا سيكون لنا موقف القتال
مصادر عراقية: استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية بـ 6 صواريخ من نوع غراد
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في النرويج لمواصلة المشاورات الاقليمية والدولية الأخيرة حول الاتفاق النووي
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي فرص التعاون في القضايا الاقليمية وخاصة الاتفاق النووي مع إيران
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: قرار بايدن عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا عقلاني
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيخفض بنهاية العام 90 بالمئة من وارداته النفطية من روسيا
رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال: اتفاق على حظر صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية
الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية حاجاتها الفورية من السيولة ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
أردوغان خلال محادثة مع بوتين: تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول
الرئيس الأمريكي: واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على الوصول إلى روسيا قرار عقلاني
رئيس وزراء المجر: لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز الى هولندا
منذ 1 ساعة
31 May، 2022
عاجل
الغاز الروسي
غازبروم الروسية
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