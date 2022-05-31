غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز الى هولندا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2022 - 11:02

غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز الى هولندا

منذ 1 ساعة 31 May، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة