هنية: ما جرى في المسجد الأقصى “لن يُغتفر” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2022 - 10:08

هنية: ما جرى في المسجد الأقصى “لن يُغتفر”

منذ 25 mins 30 May، 2022
7zMHP
عربي وإقليمي - فلسطين

أوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن بعض الأطراف بدأت الاتصال برئيس الحركة إسماعيل هنية من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى حسب قولهم.

وأشار النونو إلى أن رئيس الحركة أكد لهذه الأطراف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

وأضاف النونو كما رفض رئيس الحركة أن يعطي تعهدا أو ضمانات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة