عادات صحية بسيطة لتقليل الإصابة بالخرف

تزداد مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدّم العمر، ما يغذي الاعتقاد بأن الإصابة به أمر مفروغ منه. ومع ذلك، فإن الخرف ليس جزءاً طبيعياً من الشيخوخة.

وبينما ترتبط مجموعة من العادات الشائعة بارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض، يقول الباحثون إنه يمكن منع هذه المخاطر باتباع مجموعة محددة من العادات اليومية البسيطة.

وبحثت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neurology، في عادات نمط الحياة لدى 11500 شخص، تبلغ أعمارهم 54 عاماً في المتوسط، وتراوح إجمالي الدرجات من 0 إلى 14، حيث يمثل 0 النتيجة الأكثر ضرراً ويمثّل 14 النتيجة الأكثر صحة.

ووفقاً لهذه الدرجات، حدد الفريق 7 عادات صحية وعوامل نمط الحياة التي قد تلعب دوراً في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف حتى لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى مخاطر وراثية.

وتتضمن العوامل السبعة:

– ممارسة الرياضة بانتظام.

– تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

– الحفاظ على وزن صحي.

-عدم التدخين.

– الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي.

– السيطرة على مستويات الكوليسترول.

– تقليل نسبة السكر في الدم.

وقد يكون الشخص ذو الدرجة المنخفضة غير نشط، ويأكل بشكلٍ غير صحي، ويزداد وزنه، ويدخن، ويعاني من ضغط دم وسكر وكوليسترول غير منضبط.

ويشار إلى أن هذه العادات السبع، مصممة في الواقع للوصول إلى صحة قلب مثالية. ومن المعلوم أن الأكل الصحي لحماية القلب سيعمل لصالح صحة الدماغ أيضاً.

المصدر: الميادين