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May 29 2022 - 19:10

ارتفاع حدة التوتر في القدس المحتلة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية

منذ 30 mins 29 May، 2022
صهاينة
فلسطين

تسودُ حالٌ من التوترِ الشديدِ في القدسِ المحتلة وباحاتِ المسجدِ الاقصى مع استمرارِ اقتحاماتِ المستوطنينَ الصهاينةِ للاقصى بحمايةِ قواتِ العدو الاسرائيلي التي صعَّدت اعتداءاتِها على المرابطينَ في باحاتِ المسجدِ المبارك.

فقد وصل آلاف المستوطنين الصهاينة إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة عصر الاحد، وقاموا بتأدية “رقصات” استفزازية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جماعات المستوطنين وصلوا منطقة باب العامود وشرعوا بتنفيذ رقصات” تلمودية، كما اعتدوا على المحال التجارية الخاصة بالمواطنين”.

وتابعت المصادر ان “مسيرة الأعلام الصهيونية وصلت الى مدخل باب العامود، وستبدأ بالانطلاق صوب البلدة القديمة في القدس المحتلة”.

المصدر: قناة المنار + فلسطين اليوم

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