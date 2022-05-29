ارتفاع حدة التوتر في القدس المحتلة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية

تسودُ حالٌ من التوترِ الشديدِ في القدسِ المحتلة وباحاتِ المسجدِ الاقصى مع استمرارِ اقتحاماتِ المستوطنينَ الصهاينةِ للاقصى بحمايةِ قواتِ العدو الاسرائيلي التي صعَّدت اعتداءاتِها على المرابطينَ في باحاتِ المسجدِ المبارك.

فقد وصل آلاف المستوطنين الصهاينة إلى منطقة باب العامود في القدس المحتلة عصر الاحد، وقاموا بتأدية “رقصات” استفزازية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جماعات المستوطنين وصلوا منطقة باب العامود وشرعوا بتنفيذ رقصات” تلمودية، كما اعتدوا على المحال التجارية الخاصة بالمواطنين”.

وتابعت المصادر ان “مسيرة الأعلام الصهيونية وصلت الى مدخل باب العامود، وستبدأ بالانطلاق صوب البلدة القديمة في القدس المحتلة”.

المصدر: قناة المنار + فلسطين اليوم