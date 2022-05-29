إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال للمقدسيين

أصيب عدد من المقدسيين بالاختناق، مساء السبت، جراء رشهم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة. وقال شهود عيان إن مستوطنين اعتدوا على الأهالي في باب السلسلة خلال مرورهم بمسيرة أعلام، ورش المستوطنين الأهالي بغاز الفلفل خلال مشادات كلامية بينهم، وقدم للمصابين العلاج ميدانيًا. واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الفتاة آلاء خلفاوي والشاب ابراهيم غيث، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في باب العمود.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المسجد الأقصى اليوم لمنع الشبان من ترديد الهتافات والتكبيرات من باب القطانين ردًا على أداء المستوطنين طقوسا تلمودية في سوق القطانين بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة.

كما انتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد المبارك وباب العمود بكثافة لتأمين مرور مسيرة لمستوطنين، انطلقت من باب العمود إلى داخل البلدة القديمة، مرورًا بشارع الواد حتى الوصول إلى سوق القطانين، وأدوا بالمكان طقوسا تلمودية استفزازية.

واعتدت القوات على الأهالي والشبان والفتية خاصة في باب العمود، ولاحقتهم ومنعتهم الاقتراب من المسيرة، كما اعتدى المستوطنين على الشبان في باب العمود والبلدة القديمة بألفاظ عنصرية بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية مساء اليوم السبت بأن قوات الاحتلال نشرت الحواجز الحديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس استعدادا لتأمين مسيرة الأعلام الاستيطانية غداً. و في سياق آخر أفادت القناة العبرية “كان” بأن جيش الاحتلال سيعزز قوات الدفاع الجوي وتكثيف نشر منظومات القبة الحديدية خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان.

هذا، ونظم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، مسيرة استفزازية رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية ورقصوا في ساحة باب العامود عند مدخل القدس القديمة المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وشارك عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى باب العامود ورقصوا بالأعلام ثم توجّهوا مرورا بالبلدة القديمة نحو حائط البراق. واعتدت شرطة الاحتلال على المقدسيين المتواجدين في المكان وأبعدتهم عن المستوطنين.

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في قلقيلية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و19 مواطنًا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا. وكانت قد اندلعت، مساء اليوم، مواجهات بين شبان قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم في مدينة قلقيلية.

مقاومون يستهدفون حاجز “الجلمة” في جنين بعبوة متفجرة

واستهدف مقاومون حاجز “الجلمة”، مساء اليوم السبت، بمدينة جنين بالضفة المحتلة، بعبوة محلية الصنع. وأفادت مصادر محلية: بأن مقاومون استهدفوا حاجز “الجلمة” العسكري شمال مدينة جنين بعبوة محلية الصنع، مساء اليوم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وكان مقاومون من “كتيبة جنين” قد استهدفوا، فجر أمس الجمعة، ذات الحاجز بعبوة ناسفة محلية الصنع. وفي أعقاب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، مدينة جنين حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

المصدر: مواقع