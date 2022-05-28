فقدان 25 شخصا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا (وكالة شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 19:14

فقدان 25 شخصا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا (وكالة شينخوا)

منذ 44 mins 28 May، 2022
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