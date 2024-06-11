ثعبان بطول خمسة أمتار يبتلع امرأة في إندونيسيا بعد فقدانها لعدة أيام

ابتلع ثعبان يبلغ طوله خمسة أمتار امرأة بالكامل في وسط إندونيسيا، ما أدى إلى وفاتها، حسب مصادر إعلامية، نقلا عن سواردي روسي، أحد سكان قرية كاليمبانغ.

وبحسب المصادر، فإن المرأة البالغة من العمر 45 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، تم فقدانها يوم الخميس الفائت، ونظم السكان المحليون عملية بحث اكتشف خلالها زوج المرأة المفقودة ، وسرعان ما عثر فريق البحث على ثعبان ببطن منتفخ.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد وجهاء القرية قوله: “لقد اتفقوا على فتح بطن الثعبان، وبمجرد أن فعلوا ذلك، ظهر رأس فريدة على الفور”، وكتبت الوكالة أن الثعبان ابتلع المرأة مع ملابسها.

وتوجد الثعابين العملاقة، التي يتجاوز طولها عادة ستة أمتار، في إندونيسيا والفلبين، وكقاعدة عامة، نادرا ما تهاجم الثعابين الناس لأن هذه الثعابين غير السامة تفضل اصطياد الحيوانات الصغيرة.

ومع ذلك، وقعت في السنوات الأخيرة عدة حوادث مأساوية في المزارع الواقعة بالقرب من الغابات والكهوف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ابتلع ثعبان يبلغ طوله سبعة أمتار امرأة في إندونيسيا بالكامل.

المصدر: مواقع