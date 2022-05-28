الشيخ زيد ضاهر عرض مع المقدح أوضاع المخيمات

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في صيدا، عضو قيادة الساحة اللبنانية في حركة “فتح” اللواء منير المقدح، في حضور مسؤول شعبة صيدا عارف حميد ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وبحسب بيان الحزب، فقد وجه المقدح “التهنئة والتبريكات لقيادة حزب الله وللشعب اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، كما وجه الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الحزب، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المخيمات وعلى الانشطة والتقديمات الاجتماعية والصحية لخدمة أبناء المخيمات والشعب الفلسطيني”.

وأكد المجتمعون “ضرورة بذل كل الجهود من أجل تحصين الساحة الداخلية الفلسطينية من أي عبث أمني، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة”، وعبر الطرفان عن ارتياحهما “للجو الامني الهادئ والمستقر في مخيمات منطقة صيدا وتحديدا مخيم عين الحلوة، وهذا يعود الى التنسيق الدائم بين الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”.

وأكد المقدح بدوره “ثابتة عدم التدخل الفلسطيني في أي صراع سياسي داخلي في لبنان”، كما أكد “وقوف المقاومة الفلسطينية الى جانب المقاومة في لبنان ضد أي اعتداء اسرائيلي”.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى يوميا للاستفزازات الصهيونية”، منوهين بالموقف الموحد للمقاومة الفلسطينية “لرد أي استفزاز بالقوة عبر المعادلة الجديدة التي فرضتها في حال قيام العدو بأي انتهاك للمقدسات والاحياء الاسلامية في القدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام