فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين

أطلق مقــاومون فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن”مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص لدى محاولتها اقتحام وسط مدينة جنين”.

واقتحمت قوات الإحتلال مدينة جنين، فجر اليوم، من جهة شارع الناصرة، حيث انطلقت قوات الإحتلال من حاجز الجلمة باتجاه مدينة جنين.

وأوضحت المصادر، بأن”قوات الاحتلال اقتحمت حي البساتين وسط مدينة جنين، وقامت بحملة مداهمات في المدينة”.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كثّفت مؤخراً من اقتحاماتها لمدينة جنين؛ في محاولة منها لاعقتال بعض المقاومين، أوتنفيذ عمليات اغتيال لأخرين.

المصدر: فلسطين اليوم